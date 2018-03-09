اختتام ملتقى التطوير والجودة الأول بجامعة الملك فيصل بالأحساء

عادل الحربي (صدى):

اختتمت اليوم أعمال ملتقى التطوير والجودة الأول الذي نظمته عمادة التطوير وضمان الجودة بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء واستمر لمدة ثلاثة أيام .

وتوزعت أنشطة الملتقى ما بين قاعة كلية طب الأسنان وقاعة السنة التحضيرية بأقسام الطالبات , بحضور نخبة من العلماء والاستشاريين والمختصين على مستوى المملكة وأعضاء الهيئة التدريسية وكبار موظفي الجامعة.

وأكد معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي حرص الجامعة واهتمامها بعنصري التطوير والجودة من خلال أجنحتها الثلاثة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع , عبر خطة إستراتيجية تضمن لها جودة ما تقدمه من مخرجات قادرة على التنافس في سوق العمل، وأن تكون لها مساهمتها الفاعلة في إطار ما تشهده بلادنا في العهد الزاهر من قفزة نوعية في مجال التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة .

وناقش الملتقى عدة محاور لتبادل الخبرات ما بين كليات الجامعة وبرامجها فيما يخص الاعتماد البرامجي وأفضل ممارسات الجودة وتطوير البرامج الأكاديمية من خلال تقارير الجودة، إضافة إلى استطلاع واقع التعليم العالي وفق رؤية المملكة 2030 وتوظيف المعايير العالمية لـ ISO في المجال الإداري واستعراض منهجيات حديثة في التعليم العالي (منهجية حل المشكلات).

من جانبه كشف عميد التطوير وضمان الجودة الدكتور مقبل بن مشاري العيدان أنه من المزمع إقامة معرض ضمان الجودة الرابع “معا لديمومة ضمان الجودة نحو التميز” بأقسام الطالبات يومي 25و26 من الشهر الحالي بهدف تعزيز سبل وآليات نشر ثقافة الجودة بأقسام الطالبات، كما يعد تمثيلا لحراك الجامعة الحالي نحو التميز في مجال التطوير وضمان الجودة .