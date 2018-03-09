دراسة: شبه الطفل لوالده يؤثر على صحته

أماني الغامدي(صدى):

أكدت دراسة جديدة على أن الأطفال حديثي الولادة الذين يشبهون آباءهم، من المرجح أن يمضوا معهم وقتاً أطول، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على صحة الأطفال.

وكشفت الدراسة، أن الأطفال الذين يشبهون آباءهم، يتمتعون بصحة أفضل بعد عام.

ويعتقد الباحثون، أن السبب وراء ذلك، يعود إلى أن الآباء الذين يشبهون أطفالهم، يمضون وقتاً يعادل 2.5 يوماً في الشهر، بالمقارنة مع الآباء الذين لا يشبهون أبناءهم.

وأوضحت الدراسة، أن الوقت الزائد الذي يمضيه الآباء مع أطفالهم، يساعد على التخفيف من نوبات الربو، ويقلل من عدد الزيارات إلى المراكز الصحية.