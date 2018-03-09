دراسة: شبه الطفل لوالده يؤثر على صحته
أكدت دراسة جديدة على أن الأطفال حديثي الولادة الذين يشبهون آباءهم، من المرجح أن يمضوا معهم وقتاً أطول، وينعكس ذلك بشكل إيجابي على صحة الأطفال.
وكشفت الدراسة، أن الأطفال الذين يشبهون آباءهم، يتمتعون بصحة أفضل بعد عام.
ويعتقد الباحثون، أن السبب وراء ذلك، يعود إلى أن الآباء الذين يشبهون أطفالهم، يمضون وقتاً يعادل 2.5 يوماً في الشهر، بالمقارنة مع الآباء الذين لا يشبهون أبناءهم.
وأوضحت الدراسة، أن الوقت الزائد الذي يمضيه الآباء مع أطفالهم، يساعد على التخفيف من نوبات الربو، ويقلل من عدد الزيارات إلى المراكز الصحية.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7663 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههه☺امنعونا ويش دخل الشبه باالصحه😁
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 2 ساعتين
اوما كذا واللي يشبهون ابوهم ومايجلس معاهم يمرضون
دراسه غريبه 🤔
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9367 ] نشر منذ 2 ساعتين
أبيه يطلع حلو على أمه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7663 ] نشر منذ 2 ساعتين
دراسه جديده محليه😊😁يقولون اذا طلع حلو على امه واذا كان عكس يشبه ابوه😊😁آمزحح😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7663 ] نشر منذ 2 ساعتين
سيبقى الطيبون دائماً حاضرون
تفوح مآثرهم في القلوب عطراً وزهوراً ..
• غفــر الله لكم من عمركم ما مضــىٰ
• وقدَّر لكم الخير فيما أتــىٰ ،
• وألبسكم حلل الرضا ،
• وفتـح لكم أبواب القـبول فـي الأرض والسماء
• وأعطــاكم خير الدُنيــا والآخرة ..
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 3542 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههه😂
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9367 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه حلوة دراستك ي جوجو
لو طلع علي بيكون مقبول ومعقول وطبعه مرغوب وطيوب وحبوب ههههه
واذا انتي طلع عليك فيابخته بالكمال والكمال لله والحنية وطيبة القلب واتزان العقل والكلام ماشاء الله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7663 ] نشر منذ 48 دقيقة
ههههه☺من ذوقك تسلم😊😁