” المالك ” يغادر النصر بنهاية الموسم وسعود السويلم يتولى المهمة

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مطلعة ، على اكتفاء سلمان المالك رئيس نادي النصرالحالي ، بالفترة التي تم تكليفه بها من قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، والتي تنتهي بانتهاء الموسم الجاري ، حيث لن يترشح لفترة رئاسية إضافية .

ووفقًا للمصادر ، فيتولى رجل الأعمال سعود السويلم ، إدارة العالمي بعد انتهاء الموسم الحالي ، خلفًا للرئيس السابق سمو الأمير فيصل بن تركي .

وأوضحت المصادر ، أن ” السويلم ” يمثل مرشحًا قويًا لكرسي رئاسة النصر ، حيث سيكون الرئيس القادم الذي يتولى مهام الإدارة ، فور انتهاء الموسم الرياضي الجاري .