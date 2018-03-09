خبراء: هناك علاقة بين أمراض الكلى وبين السكري وارتفاع الضغط

نورة الشهري (صدى):

كشف طبيب باكستاني، اليوم الخميس، عن وجود علاقة بين أمراض الكلى من ناحية وبين السكري وارتفاع ضغط الدم من ناحية أخرى.

وقال الطبيب أديب ريزفي، مؤسس معهد السند لأمراض المسالك البولية وزرع الأعضاء، سيظل الناس يعانون من أمراض الكلى إذا لم يعالج مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وأوضح أن هناك عدداً من العوامل التي تسبب الفشل الكلوي، وأن أحد هذه العوامل، هي عدم اتباع نظام غذائي جيد.