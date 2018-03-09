إغلاق تقاطع طريق الملك فهد مع الدائري الشمالي

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إغلاق طريق الملك فهد عند تقاطعه مع الدائري الشمالي ” مخرج 4 ” ، باتجاه الشمال للمسارين الرئيسي والخدمة، إضافة إلى الاتجاه المعاكس جهة الجنوب للمسار الرئيسي فقط، وذلك لمدة 8 ساعات تبدأ عند الثانية وتستمر حتى الـ 10 من صباح غدًا الجمعة.

وقالت الإدارة العامة للمرور، إن الإغلاق يأتي لاستكمال توصيل جسور مشروع قطار الرياض، وستكون الطرق البديلة المقترحة طريق الملك عبدالعزيز وطريق تركي الأول وطريق صلبوخ وشارع التخصصي.