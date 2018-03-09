دراسة: الدماغ البشري يتوقف عن إنتاج الخلايا من سن 13 عامًا

نورة الشهري (صدى):

أكدت دراسة حديثة على أن الجزء المسؤول عن التعلم والذاكرة في الدماغ البشري يتوقف عن إنتاج الخلايا اعتباراً من سن الثالثة عشرة.

وأشارت الدراسة إلى تحديد وجود بعض هذه الخلايا لدى أطفال دون سن الواحدة والقليل منها لدى من هم بين سبع سنوات و13 عاما.

وأظهرت هذه النتائج أن الحصين لدى البشر يُصنع بجزء كبير خلال نمو الدماغ لدى الجنين ” ، وفق العلماء.

ووجد هذا الفريق بعض الخلايا العصبية الجديدة في أجزاء أخرى من الدماغ تعرف بالجهاز البطيني لها وظائف أخرى.

كما أشار الفريق إلى وجود ” مناطق أخرى ” يتعين استكشافها لتحديد ما اذا كانت تشهد ولادة للخلايا العصبية.