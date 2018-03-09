إمارة الشمالية توجه أمانة المنطقة بمعالجة فورية لمنزل مواطن تضرر من آثار السفلتة

سعيد العجل(صدى):

وجهت إمارة منطقة الحدود الشمالية أمانة المنطقة بمعالجة فورية لمنزل مواطن تضرر من آثار الأسفلت المتطاير داخل منزله . وإلتزام المقاول المنفذ باستئجار شقة سكنية للمواطن حتى انتهاء اعمال الصيانة . وتحميله جميع التكاليف المالية حسب النظام وإشعاره بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية.

الجدير بالذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي وثقت تضرر منزل مواطن في حي الفيصلية في مدينة عرعر من تطاير الاسفلت على ابواب وفناء منزله ورصدت شكواه من تجاهل المقاول لرفع الضرر الواقع على المنزل .