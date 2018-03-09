” قرقاش ” : لا تفسير للتحفظ على تصنيف الإرهاب بالجامعة العربية

أبوظبي(صدى):

علق وزير الخارجية الإماراتي ، الدكتور أنور قرقاش ، على تحفظ قطر على قرار الجامعة العربية الذي وافقت عليه غالبة الدول الأعضاء ، فيما يتعلق بتصنيف الإرهاب .

وقال ” قرقاش ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر “، ” تحفظ بعض الأشقاء عند تصنيف الإرهاب بالجامعة العربية يطرح إشكالية حول شرعية بعض الجماعات، فهل تكون الجماعة شرعية في المشهد الداخلي برغم إمتلاكها للمليشيات؟ وكيف يفسّر مبرروها دعمها العنف والإرهاب في بلد عربي آخر؟ شخصيا لا أَجِد ذريعة لهذه الإزدواجية ” .