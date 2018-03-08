جمعية معين بالباحة تعلن عن وظيفة محاسب

احمد الزهراني (صدى):

تعلن جمعية التنمية الأسرية بمنطقة الباحة (معين) عن حاجتها لشغل وظيفة ” محاسب ” معتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمرتب شهري ( خمسة آلاف ريال ) للعمل بدوام كامل .

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

2- ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص المحاسبة .

3- ان يكون متفرغاً للعمل بالجمعية بدوام كامل وغير مرتبط بوظيفة أخرى .

4- أن يكون حاصلاً على شهادة خبرة في مجال المحاسبة لاتقل عن سنة .

5- اجتياز المقابلة الشخصية .

6- تقديم ملف شامل للمؤهلات وصورة الهوية الوطنية وعدد ( 2 ) صورة شمسية .

٧/ أن يتم تسجيله في التأمينات الاجتماعية.

٨/ التقديم يكون عن طريق :

١ – عبر الرابط التالي : اضغط هنـــــــــــا.

٢ – الحضورلمقر الجمعية بالحاوية في الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٣ / ٦ / ١٤٣٩ هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق: ٤ / ٧ / ١٤٣٩ هـ

ملاحظة : لن يتم استقبال أي ملف إلا لمن تنطبق عليهم الشروط فقط .