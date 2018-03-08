جمعية معين بالباحة تعلن عن وظيفة محاسب
تعلن جمعية التنمية الأسرية بمنطقة الباحة (معين) عن حاجتها لشغل وظيفة ” محاسب ” معتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمرتب شهري ( خمسة آلاف ريال ) للعمل بدوام كامل .
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .
2- ان يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص المحاسبة .
3- ان يكون متفرغاً للعمل بالجمعية بدوام كامل وغير مرتبط بوظيفة أخرى .
4- أن يكون حاصلاً على شهادة خبرة في مجال المحاسبة لاتقل عن سنة .
5- اجتياز المقابلة الشخصية .
6- تقديم ملف شامل للمؤهلات وصورة الهوية الوطنية وعدد ( 2 ) صورة شمسية .
٧/ أن يتم تسجيله في التأمينات الاجتماعية.
٨/ التقديم يكون عن طريق :
١ – عبر الرابط التالي : اضغط هنـــــــــــا.
٢ – الحضورلمقر الجمعية بالحاوية في الفترة من يوم الأحد الموافق ٢٣ / ٦ / ١٤٣٩ هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق: ٤ / ٧ / ١٤٣٩ هـ
ملاحظة : لن يتم استقبال أي ملف إلا لمن تنطبق عليهم الشروط فقط .
هديهد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
5000 ؟؟؟؟