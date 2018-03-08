بالصور.. الأهلي يغادر للدمام لمواجهة القادسية

نواف السالم(صدى):

أنهى النادي الأهلى لكرة القدم, تحضيراته لمباراة الجولة الـ24 من دوري المحترفين, ليواجه نادي القادسية في 8:30 مساء يوم غداً الجمعة, على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

كما أكد المدير الفني الأوكراني سيرجي ريبروف على الجاهزية البدنية والفنية لعناصر الفريق, من خلال الحصة التدريبية التي شهدها ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي عصر اليوم (الخميس)، والتي ركزت على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية.

وفي ختام التدريبات قال المدرب تعليماته الأخيرة للاعبين, مطالبهم أن يركزوا على تنفيذ الكرات الثابتة والمتحركة، جاء هذا قبل أن تتوجه بعثة الفريق إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة للمغادرة إلى الدمام عبر طيران السعودية الخاص.