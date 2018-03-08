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طفلة تكتب خطاب وداع لأسرتها بعد إصابتها بـ ” نزلة برد “

طفلة تكتب خطاب وداع لأسرتها بعد إصابتها بـ ” نزلة برد “
نورة الشهري (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، قصة لطفلة أصيبت بـ ” نزلة برد ” فاعتقدت أنها ستفارق الحياة، فكتبت “خطاب وداع لأسرتها وأصدقائها.

وكتبت الطفلة خطاب وداع لأسرتها وأصدقائها أعتقادًا منها إنها ستفارق الحياة لأنها مصابة بنزلة برد.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43682 ] نشر منذ 17 دقيقة

الله يشفيها ويعافيها ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 13 دقيقة

يعني سبحان الله . . .
كل شئ تغير وتطور الاالقلب ابوسهم ذا !
كل من حب ولا طال قلبها قلب مطعون بسهم . . . قلبي معاك يا كل محروم

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