طفلة تكتب خطاب وداع لأسرتها بعد إصابتها بـ ” نزلة برد “

نورة الشهري (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، قصة لطفلة أصيبت بـ ” نزلة برد ” فاعتقدت أنها ستفارق الحياة، فكتبت “خطاب وداع لأسرتها وأصدقائها.

وكتبت الطفلة خطاب وداع لأسرتها وأصدقائها أعتقادًا منها إنها ستفارق الحياة لأنها مصابة بنزلة برد.