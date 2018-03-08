الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع اليوم

لندن(صدى):

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس فوتسي 100 تعاملاته اليوم على ارتفاع بنسبة 0.63 %، حيث صعد “ فوتسي 100 ” الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مع نهاية التداولات بما يعادل 45.40 نقطة، ليصل إلى 7203.24 نقطة.

كما أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، حيث أنهى مؤشر ستوكس يورب 600 القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.05 % ‏ إلى 377 نقطة، وصعد مؤشر داكس الألماني 110 نقاط ليغلق عند 12355 نقطة، كما زاد مؤشر إيبكس الإسباني 47 نقطة ليغلق عند 9646 نقطة.