18 اتفاقية سعودية بريطانية أبرزها مع ” أرامكو “

عادل الحربي (صدى):

وقعت شركة ” أرامكو ” مذكرة تفاهم مع نظيرتها البريطانية ” رويال داتش ” ، مساء اليوم الخميس ، كجزء من الاتفاقيات السعودية البريطانية الي تجري على هامش زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فستقوم ” أرامكو ” بالتوقيع على مشروعات متعددة مع الشركة البريطانية بقيمة تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار ، لافتة إلى أن مجالات تلك الاتفاقيات والصفقات التجارية ، تصل إلى قطاعات الطاقة والعقارات والرعاية الصحية .

وتوقع الشركات البريطانية 18 مذكرة تفاهم مع السعودية ، حيث يتم ربط 5 منها بشركة ” أرامكو ” ، فيما تغطي الشركات الأخرى بقية القطاعات ، لمشروع مشترك للصناعات الدوائية ، فضلًا عن اتفاق باستضافة المملكة بطولة دولية للجولف .

وتبدأ ” أرامكو ” توقيع اتفاقية شراء مع شركة ” فاريل انترناشونال ” لخدمات الطاقة والمعدات والخدمات المستخدمة في حفر الآبار ، بالإضافة إلى مخططاتها للتعاون مع ” إمبريال كوليدج لندن ” ، ومعهد اللحام ، بحثًا عن المواد المتقدمة والابتكار اللامعدني .