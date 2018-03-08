افتتاح جسري الحائر وطريق النصر خلال شهرين

حسين العلي(صدى):

أنهت اللجنة الخاصة بمعالجة مشكلة الزحام المروري عند مداخل ومخارج الدائرة التاسعة اجتماعاتها يوم الأحد 25/5/1439هـ، في مقر المجلس البلدي بمدينة الرياض، بعد سلسلة من اللقاءات التي شملت إيجاد لحلول لعدد كبير من النقاط الحرجة التي تسببت في معاناة ساكني جنوب وغرب الرياض.

وكان من أبرز محاور الاجتماع ما أكدته إدارة التنفيذ والإشراف بالأمانة من إنهاء مشروع تنفيذ جسر طريق الحائر عند تقاطعه مع طريق عرفات خلال الشهرين القادمين، إضافة إلى إنجاز مشروع تنفيذ جسر بين امتداد طريق النصر وشارع ابن تيمية والذي يربط بين حي الشفا وحي العزيزية في غضون شهرين أيضا، وهو من أهم المشروعات التي ركزت عليها اللجنة خلال فترة انعقادها، ما سيسهم بشدة في تخفيف حدة الزحام المروري بالأحياء المجاورة.

بدوره، استعرض الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرياض وممثل الدائرة التاسعة تقريرا مصورا بالفيديو، يوضح المشكلات التي يعاني منها مستخدمو طريق ديراب العام، عند بداية الطريق من ناحية الطريق الدائري الجنوبي، وحتى نقطة تلاقيه مع طريق الصحراء.

ونظرا لما يشكله من أهمية بالغة باعتباره أحد مداخل مدينة الرياض، شدد الحضور على ضرورة رفع كفاءة طريق ديراب العام من خلال تحسين مسارات الخدمة على امتداد الطريق، وإعطاء الأولوية لمعالجة تلك المسارات عند تقاطع شارع المثنى بن حارثة بصفتها نقطة حرجة تتسبب بالزحام المروري، إضافة إلى معالجة مشكلة تعثر تنفيذ مشروع السيول بالطريق.

يذكر أن اللقاءات المتتالية للجنة معالجة الزحام المرورية بمداخل الدائرة التاسعة إضافة إلى الزيارات الميدانية التي أجراها المجلس البلدي بالرياض لعدد من أحياء جنوب وغرب الرياض، قد أسهمت في تحديد أبرز المشكلات التي يعاني منها الأهالي بتلك الأحياء، ووضع الحلول المناسبة لها بعد مناقشتها مع الجهات المختصة مباشرة.