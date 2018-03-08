رؤساء أكبر بنكين ببريطانيا في استقبال ولي العهد

علي القحطاني (صدى):

حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على استقبال بيل وينترز الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية ستاندرد تشارترد ، والرئيس التنفيذي لبنك ” إتش بي سي ” ، جون فلنت ، مساء اليوم الخميس ، وفقًا لمصادر مطلعة .

وكان سمو ولي العهد ، قد التقى بوزير المالية البريطاني فيليب هاموند ، بحضور الرؤساء التنفيذيين لعدد من أكبر الشركات البريطانية ، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوقيع عدد من الاتفاقيات في كافة المجالات بين الدولتين .