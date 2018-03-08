شرطة الجوف تطيح بلصين بينهما ” حدث “

سهو الهشال(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أن مركز شرطة العيساوية التابعة لشرطة محافظة القريات، تمكن من إلقاء القبض على مواطنين أحدهما بالعقد الثاني من العمر، والآخر حدث يبلغ 17 عامًا .

وجاء ذلك، بعد ثبوت تورطهم بعدة سرقات مفرقة، تمثلت في سرقة 3 أجهزة حاسب آلي محمول ، وشاشة بلازما وشاشة عرض ” بروجيكتور ” وجهاز جوال من أحد المدارس .

وتورط المتهمان ، في سرقة بقالة داخل إحدى المحطات ، حيث سرق منها مبلغ مالي يصل إلى 5 آلاف ريال ، بالإضافة إلى أغراض تقدر قيمتها بـ 5 آلاف ريال ، فضلًا عن سرقة جنوط وإطارات وزيوت ، تصل قيمتها إلى 20 ألف ريال ، فضلًا عن سرقة مبلغ مالي يصل إلى ألفي ريال من صيدلية ، بمركز العيساوية .

وتمكنت الجهات الأمنية المختصة، من الإطاحة بهم، حيث تم استجوابهم، وإيقافهم، وإشعار فرع النيابة العامة .