ضبط لبناني متشبه بالجنس الآخر في الكويت

بيروت(صدى):

كشف مصدر أمني أن بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية بشأن وجود شخص ” متشبّه بالجنس الآخر ” داخل مسجد ” عبدالله بن الرقم ” ، الواقع بمنطقة العيون ق1.

وأوضح المصدر، أنه بعد تلقي البلاغ وتحويله إلى المديرية، توجهت دورية إلى المسجد، حيث شوهد الوافد يجلس مستمعًا إلى درس ديني، وتبيّن أنه لبناني الجنسية، فيما صدرت تعليمات بإحالته إلى جهاز أمن الدولة.

كما ذكرت أنه كان وافداً لبنانياً، يبلغ من العمر 28 عامًا، وتم إصطحابه إلى مكتب الشرطة، ومن المقرر إحالته إلى جهاز أمن الدولة للتحقيق معه لأسباب لم يتم الكشف عنها.