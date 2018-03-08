” العدل ” توضح الحكم القانوني لإجبار المرأة على العيش في بيت رجل

عادل الحربي(صدى):

أكدت وزارة العدل ، إنه لا يمكن إجبار المرأة أن تعيش في منزل رجل لا تريده ، حيث لا يخضع حكم عودتها لبيتها إلى التنفيذ الجبري .

وقالت الوزارة ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إن نظام المرافعات الشرعية في المادة 168 نص على تنفيذ الأحكام ، بجميع الوسائل النظامية المتبعة ، حتى لو تطلب الأمر استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة .

وتابعت ” لكن لائحة النظام استثنت الحكم على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية ، حيث لا يخضع الحكم للتنفيذ الجبري ، لأنه لا يمكن إجبار المرأة على العيش في بيت رجل لا تريده ” .