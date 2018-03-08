مدرسة خليجية تحذر الطلاب من خطورة التعامل مع الغرباء

دبي(صدى):

حذرت مدرسة خليجية طلابها من التحدث مع الغرباء؛ خوفًا على حياتهم، وأرسلت المدرسة بريدًا إلكترونيًّا ورسائل نصية عبر الهاتف إلى أولياء الأمور.

وأكدت مصادر إعلامية اليوم الخميس، على أن الرسالة صدرت من أحد المدارس الخاصة في دبي، مشيرة إلى أن الرسائل أرسلت بعد تعرض أحد الطلاب في الصف الرابع للمضايقة من شخص كان يستقل سيارته بالقرب من المدرسة.

وقالت المدرسة في رسالتها نصًا: قد يكون الجميع لديه معلومات الحادثة التي وقعت في إحدى المدارس الخاصة بدبي بتاريخ 27 فبراير الماضي، حيث حاول شخص غريب استدراج أحد الطلاب من المدرسة للركوب معه في سيارته الخاصة، وقام بتقديم الحلوى له، مدعيًا أنه صديق والده، لكن الطالب تجاهل هذا الشخص وأكمل في طريقة، وكانت هذه الواقعة عند 7:10 صباحًا، أي فترة وصول الطلاب المدرسة، واتجه الطالب بعدها للإدارة العليا يخبرهم بما حدث.

وأضافت الرسالة: حرصًا من فريق القيادة في المدرسة على الطلبة، نود أن نلفت انتباهكم إلى ضرورة التفكير المستمر لأطفالكم حول خطورة التعامل مع الأشخاص الغرباء، وتوخي الحذر عند اقتراب أي شخص غريب منهم، وتوعيتهم بضرورة إخبار معلميهم أو أي من موظفي المدرسة عند شعورهم بأي أذى، ونرجو أن تكون على يقين أن أمان الطلبة وسلامتهم هي من أهم أولوياتنا.