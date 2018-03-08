الحكومة اليمنية: نشترط على المقاومين للحوثيين أن يكونوا تحت قيادتنا

فهمي محمد(صدى):

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بأي موقف مقاوم لميليشيا ‏الحوثي الإيرانية، مشترطة لذلك أن يتم ‏تحت إطار الشرعية.‏

وشدد نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، على ضرورة الاصطفاف والتكامل ‏ومساندة الجيش الوطني وحشد مختلف المكونات السياسية ‏والمجتمعية وتكثيف التواصل والتنسيق بين مختلف ‏المحافظات والأجهزة الأمنية والعسكرية.‏

وقال نائب الرئيس اليمني: إن الميليشيا الحوثية الإيرانية تقف وراء أزمة النفط والغاز مقابل بيع كميات ‏خاصة بهم في السوق السوداء، متعهدا بالمضي قدماً في ‏سبيل استكمال التحرير ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ‏اليمني ، ومثمناً الدور الأخوي لدول التحالف بقيادة ‏المملكة العربية السعودية وما يقومون به من دور في دحر ‏ميليشيا الحوثي الإيرانية.‏