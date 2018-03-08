الحكومة اليمنية: نشترط على المقاومين للحوثيين أن يكونوا تحت قيادتنا
أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بأي موقف مقاوم لميليشيا الحوثي الإيرانية، مشترطة لذلك أن يتم تحت إطار الشرعية.
وشدد نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، على ضرورة الاصطفاف والتكامل ومساندة الجيش الوطني وحشد مختلف المكونات السياسية والمجتمعية وتكثيف التواصل والتنسيق بين مختلف المحافظات والأجهزة الأمنية والعسكرية.
وقال نائب الرئيس اليمني: إن الميليشيا الحوثية الإيرانية تقف وراء أزمة النفط والغاز مقابل بيع كميات خاصة بهم في السوق السوداء، متعهدا بالمضي قدماً في سبيل استكمال التحرير ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني ، ومثمناً الدور الأخوي لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقومون به من دور في دحر ميليشيا الحوثي الإيرانية.
اترك تعليقاً