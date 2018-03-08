قطر تُجبر عمال المونديال على العمل 14 ساعة يوميًا دون انقطاع

نواف السالم(صدى):

أكد تقرير حول أوضاع العمال الذين يشاركون في بناء الملاعب في قطر استعدادًا لبطولة المونديال 2022، على أن بعض العمال عملوا على مدار 148 يوماً دون انقطاع.

وقالت شركة ” امباكت ” للاستشارات في لندن، إن ساعات العمل الطويلة لا تزال مشكلةً للعديد من العمال 18.500 ألف عامل، في المشاريع التي تشرف عليها اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية المشرفة على تنظيم كأس العالم.

وأضافت الشركة التي تعاقدت معها اللجنة لإجراء مراجعة سنوية لظروف العمال، أن 13 من بين 19 من المتعاقدين في كأس العالم لكرة القدم، يطلبون من العمال ساعات عمل كثيرة.

وأوضح تقرير الشركة، أن ” 8 بين 19 شركة متعاقدة، سجلت فيها حالات مخالفات كبيرة لأن ساعات العمل تتجاوز 72 ساعة أسبوعياً، و402 ساعة شهرياً ” .

وتابع التقرير، أن المخالفات تشمل كذلك 8 متعاقدين دفعوا العمال إلى العمل عدداً مفرطاً من الأيام على التوالي دون استراحة.