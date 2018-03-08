الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق المملكة غدًا

محمود البلوي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على ان هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك تمتد إلى الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة غدًا الجمعة.

وقالت الهيئة : في حين تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات عسير وجازان والباحة تمتد إلى مرتفعات الطائف، كما يتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من ساحل غرب المملكة.