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بالصور.. أمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية يجتمع مع الفرق التطوعية بتبوك

بالصور.. أمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية يجتمع مع الفرق التطوعية بتبوك
محمود البلوي(صدى):

عقد سعادة الأمين العام لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ هجري، الاجتماع الثاني مع قادة الفرق التطوعية بتبوك ، وذلك في قاعة الاجتماعات بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية .
وتم مناقشة العديد من المشاريع والمبادرات التي ترفع من مستوى الاكتفاء المعيشي للأسر المستفيدة .
وتطرق سعادة الأمين العام إلى ضرورة تجويد وتنظيم العمل وفق رؤية 2030 .
كما أنه سيتم تجهيز مقر مهيأ لعمل هذه الفرق، حيث سيتم إدخال بيانات المستفيدين في النظام الالكتروني للجمعية ، وإدخال بيانات المعونات المقدمة للمستفيدين.


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