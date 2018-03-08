بالصور.. أمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية يجتمع مع الفرق التطوعية بتبوك

محمود البلوي(صدى):

عقد سعادة الأمين العام لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٠٦ / ١٤٣٩ هجري، الاجتماع الثاني مع قادة الفرق التطوعية بتبوك ، وذلك في قاعة الاجتماعات بجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية .

وتم مناقشة العديد من المشاريع والمبادرات التي ترفع من مستوى الاكتفاء المعيشي للأسر المستفيدة .

وتطرق سعادة الأمين العام إلى ضرورة تجويد وتنظيم العمل وفق رؤية 2030 .

كما أنه سيتم تجهيز مقر مهيأ لعمل هذه الفرق، حيث سيتم إدخال بيانات المستفيدين في النظام الالكتروني للجمعية ، وإدخال بيانات المعونات المقدمة للمستفيدين.

