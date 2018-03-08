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بالفيديو.. رد قوي لمسؤول بريطاني حول إنجازات ولي العهد

بالفيديو.. رد قوي لمسؤول بريطاني حول إنجازات ولي العهد
نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمذيع بأحد وسائل الإعلام البريطانية ، وهو يحاول فهم سبب الترحيب الكبير والاحتفاء الملحوظ بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا .

ويظهر المذيع خلال المقطع ، وهو يوجه سؤالًا لأحد كبار المسؤولين بمجلس العموم البريطاني ، حول سبب هذا الاستقبال الخاص في لندن بالرغم من مخاوف وقوع مظاهرات ضد هذه الزيارة .

ليوجه المسؤول البريطاني ردًا مفاجئًا للمذيع ، يؤكد الإنجازات العظيمة التي يسعى ولي العهد لتحقيقها خلال السنوات المقبلة في بلاده ، قائلًا ” أنظر لما يفكر به هذا الرجل ، إنه ولي العهد الجديد وهو بالـ 32 من عمره ، وقد أحرز تغييرًا حقيقيًا بالفعل ” .

وفي محاولة من المذيع التقليل من حجم الإنجازات التي أشار إلى أنها تقتصر على السماح لقيادة النساء والمشاركة في الأحداث الرياضية ، عاود المسؤول البريطاني الرد عليه بقوة ، مضيفًا ” لو كان هذا الإنجاز الوحيد لما احتفلت به .. التغيير الكبير يتمثل في الطريقة التي يحاول بها تغيير الاقتصاد ، إنه يحاول إدخال النساء والشباب إلى سوق العمل ” .

وتابع المسؤول بمجلس العموم البريطاني ، حديثه ” إنه يحاول إصلاح الأشياء بشكل جذري ، والأهم من بين ما فعله ، وهو شيء قد لا تكون على علم به ، لأنه قدم خطابًا باللغة العربية ، وهذا هو الأهم ، لأنه يخاطب قومه وليس نحن ” .

وأضاف ” لقد قال أن علينا إعادة الإسلام إلى التعاليم المعتدلة لأجدادنا ، وليس للشكل المتطرف الجديد الذي نراه في يومنا ، وهو شئ مثير للإعجاب ، ويمكن أن يكون هو التحول الحقيقي للسعودية والمنطقة بأكملها ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 45 دقيقة

ثورة اقتصادية وانجازات على كل المستويات . قطر نقطة في بحر , والطيور على اشكالها تقع ,تبقى باذن الله بلادنا شامخه رغم انف اهل الفتن.

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