بالفيديو.. رد قوي لمسؤول بريطاني حول إنجازات ولي العهد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لمذيع بأحد وسائل الإعلام البريطانية ، وهو يحاول فهم سبب الترحيب الكبير والاحتفاء الملحوظ بزيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا .
ويظهر المذيع خلال المقطع ، وهو يوجه سؤالًا لأحد كبار المسؤولين بمجلس العموم البريطاني ، حول سبب هذا الاستقبال الخاص في لندن بالرغم من مخاوف وقوع مظاهرات ضد هذه الزيارة .
ليوجه المسؤول البريطاني ردًا مفاجئًا للمذيع ، يؤكد الإنجازات العظيمة التي يسعى ولي العهد لتحقيقها خلال السنوات المقبلة في بلاده ، قائلًا ” أنظر لما يفكر به هذا الرجل ، إنه ولي العهد الجديد وهو بالـ 32 من عمره ، وقد أحرز تغييرًا حقيقيًا بالفعل ” .
وفي محاولة من المذيع التقليل من حجم الإنجازات التي أشار إلى أنها تقتصر على السماح لقيادة النساء والمشاركة في الأحداث الرياضية ، عاود المسؤول البريطاني الرد عليه بقوة ، مضيفًا ” لو كان هذا الإنجاز الوحيد لما احتفلت به .. التغيير الكبير يتمثل في الطريقة التي يحاول بها تغيير الاقتصاد ، إنه يحاول إدخال النساء والشباب إلى سوق العمل ” .
وتابع المسؤول بمجلس العموم البريطاني ، حديثه ” إنه يحاول إصلاح الأشياء بشكل جذري ، والأهم من بين ما فعله ، وهو شيء قد لا تكون على علم به ، لأنه قدم خطابًا باللغة العربية ، وهذا هو الأهم ، لأنه يخاطب قومه وليس نحن ” .
وأضاف ” لقد قال أن علينا إعادة الإسلام إلى التعاليم المعتدلة لأجدادنا ، وليس للشكل المتطرف الجديد الذي نراه في يومنا ، وهو شئ مثير للإعجاب ، ويمكن أن يكون هو التحول الحقيقي للسعودية والمنطقة بأكملها ” .
جواب أحد كبار المسؤولين في مجلس "العموم البريطاني" عندما سأله مذيع ؛ عن سبب كل هذه الحفاوة والإستقبال الملكي لـ #ولي_العهد السعودي.#محمد_بن_سلمان_في_بريطانيا pic.twitter.com/CxpArES3O9
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) ٨ مارس، ٢٠١٨
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 337 ] نشر منذ 45 دقيقة
ثورة اقتصادية وانجازات على كل المستويات . قطر نقطة في بحر , والطيور على اشكالها تقع ,تبقى باذن الله بلادنا شامخه رغم انف اهل الفتن.