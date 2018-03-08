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بالصور.. الرعاية الاجتماعية بالطائف تستقبل طالبات الثانوية الأولى النموذجية

بالصور.. الرعاية الاجتماعية بالطائف تستقبل طالبات الثانوية الأولى النموذجية
نايف السالم(صدى):

استقبلت دار الرعاية الاجتماعية بالطائف يوم الخميس الموافق١٤٣٩/٦/٢٠ هـ طالبات الثانوية الأولى النموذجية بالطائف.

تهدف الزيارة إلى إدخال السعادة لنفوس المسنات عن طريق تبادل القصص القديمه وسماع القصايد من بعض المقيمات المدركات بالدار .

تخللت الزيارة بعض البرامج الترفيهية والمسابقات الحركيه والثقافية والتي شارك فيها المسنات طالبات ومعلمات الثانويه في جو ملئ بالفرح والالفه والسرور .

ختاماً قدم الطالبات والمعلمات الهدايا شاكرين حسن الاستقبال من قِبل دار الرعاية على الجهود المبذوله في خدمة الامهات الغاليات.


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