” بر ” الشرقية تدعم 400 أسرة منتجة وتقدم 10 برامج تنموية للمرأة

سعيد العجل(صدى):

كشف الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تدعم حاليا 400 أسرة منتجة تابعة لجمعية البر بالمنطقة الشرقية كما قدمت 10 برامج ومشاريع تنموية للمرأة بهدف تمكين المرأة السعودية والانتقال بها من الرعوية للتنموية وفقا للخطة الاستراتيجية التي وضعتها الجمعية وباركها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية وقال العفيصان أن الجمعية تسير في تحقيق التنمية وفقا لخطط مدروسة تتوافق مع احتياجات المجتمع السعودي مشيرا إلى أن الجمعية احتفت مؤخرا ب 150 خريجة اجتزن عدد من البرامج التنموية وعرضن مسيرة نجاحهن في لقاء عضوات البر الـ 19 الذي ضم 500 عضوة من عضوات البر وأوضح العفيصان البرامج التنموية التي قدمتها الجمعية للمرأة خلال الفترة الماضية مبينا أن هناك 11 أسرة تم منحهم قروضا تنموية للبدء في مشروعات تنموية تسهم في انتقالهن من تلقي المساعدة المباشرة من الجمعية إلى الإنتاج والعمل.

كما أطلقت الجمعية مشروع عربات الطعام المتنقلة ” عربات النجاح ” بتشغيل كامل من أسر الجمعية لتسهم في تحقيق التنمية من خلال تأهيلهن للعمل وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة فضلا عن 45 فتاة تدربن على صيانة الجوالات بواقع 150 ساعة تدريبية و 14 فتاة تدربن بالمحلات النسائية على التسويق والمبيعات تمهيدا لتحقيق قرار وزارة العمل بتأنيث هذه المحلات عبر فتيات سعوديات يدعمن حركة التوطين بالمجتمع ودربت الجمعية أيضا 19 فتاة على الطبخ عبر مشروع مطبخ البر حيث توظف عدد كبير من الفتيات عقب انتهاء البرنامج بالفنادق و أصبح لبعضهن مشاريع خاصة في مجال الطبخ أصبحت مصدر دخل لهم ولأسرهم فضلا عن نقل الكثير من الخريجات لخبرات الطبخ لغيرهن من الفتيات عبر عملهن كمدربات للطبخ ونوه العفيصان بأهمية مشروع الخياطة والتفصيل الذي دربت الجمعية من خلاله 20 متدربة على الخياطة والتفصيل ووفرت لهن معمل متكامل للخياطة تمهيدا لتسويق منتجاتهن بالمجتمع ومساعدتهن على الإنتاج والعمل و عبر العفيصان أن اليوم العالمي للمرأة العام القادم سيكون شاهدا أيضا على مزيد من الإنجازات التي سوف تحققها الجمعية للمرأة السعودية بالمنطقة مؤكدا أن هذه الإنجازات تحققت بدعم من القيادة الحكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية رئيس الجمعية وسمو نائبه الكريم.