” سبيماكو الدوائية ” توقع مذكرة تفاهم مع ” أسترازينيكا البريطانية “

سعيد العجل(صدى):

نوه فهد بن ابراهيم الخلف، الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ” سبيماكو الدوائية ” بتأسيس أحد أهم تحالفات الشركة بحضور سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اثناء زيارته الى بريطانيا.

وعن المذكرة التي أبرمتها اليوم سبيماكو الدوائية ” مع شركة ” أسترازينيكا البريطانية ” ، قال ” إن الشراكة بين الجانبين تتم انطلاقاً من برنامج التحول الوطني 2020 الذي يعد أحد أبرز مرتكزات ” رؤية المملكة 2030 ” التي تهدف إلى رفع نسبة صناعة الدواء في السوق السعودي من 20% الى 40% بحلول عام 2020م.

ووقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مذكرة تفاهم مع ” أسترازينيكا البريطانية ” ، بهدف الاستثمار ونقل التقنية وتصنيع مجموعة من المستحضرات الصيدلانية.

وستقوم ” سبيماكو الدوائية ” بموجب مذكرة التفاهم، التي تم ابرامها لتأسيس التحالف، بالتصنيع الكامل للمستحضرات المستهدفة.

ووصف الخلف الاتفاقية بأنه ” تحالف استراتيجي ” ، وقال إن مذكرة التفاهم تشمل توطين ونقل تقنية عالية الدقة إلى مصنع ” سبيماكو الدوائية ” بالقصيم، وما يترتب عليه من تطوير وتدريب عالي المستوى للكوادر الوطنية العاملة للارتقاء بصناعة الدواء بوصفها صناعة استراتيجية.

ووصف الخلف التحالف الجديد مع شركة استرازينيكا البريطانية بأنه من أهم التحالفات التي قامت بها ” سبيماكو الدوائية ” مؤخراً مع شركات التصنيع ومراكز أبحاث الدواء العالمية الكبرى، وتأتي هذه المذكرة مواكبة للخطة الاستراتيجية للشركة التي تهدف إلى التوسع والانتشار والتنويع بالدخول في مجالات جديدة، كما ستسهم المذكرة في تحقيق رسالة ” سبيماكو الدوائية ” في تقديم الخدمات المميزة للمرضى وتلبية احتياجات السوق السعودي، وضمان استمرارية توفر الدواء للمريض طبقا للمواصفات والمعايير العالمية.

وتجدر الإشارة أنه من المتوقع ان لا تقل المبيعات السنوية عن 300 مليون ريال حسب مواعيد طرح المنتجات كتصنيع محلي في السوق.

من جانبه أكد الدكتور اسماعيل شحادة المدير العام لـ ” استرازينيكا البريطانية ” في المملكة أن القطاع الصحي في السعودية واعد ويحتل موقعاً مهماً، بما يشهده من نهضة وتطور كبيرين، وأن المذكرة التي تم توقيعها مع ” سبيماكو الدوائية ” تؤكد التزام ” استرازينيكا البريطانية ” باستراتيجيتها الرامية الى المشاركة في دفع عجلة تطوير الصناعات الدوائية في المملكة، في إطار استراتيجية التوطين في هذا القطاع الصناعي بما يوفر أعلى مستويات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة، وبما يحقق رضا المستفيدين من المراجعين والمرضى وأسرهم ومجتمعهم من الخدمات الصحية.

ولفت شحادة إلى أن المذكرة تكتسب أهميتها من كونها الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن دورها المنتظر في تعزيز البنية التحتية للصناعة الدوائية في السعودية.

وقال: إننا ندرك جيداً الدور الريادي الذي ” سبيماكو الدوائية ” في سوق صناعة الدواء بالمملكة، حيث تقدم خدماتها وفق أحدث المعايير والتقنيات العلمية والصناعية، وتوظف أحدث الأجهزة، وتعتمد نظام الخطوط المتكاملة وأنظمة مناولة وتخزين اًلية وخدمات صيانة عالية حرصاً منها على توفير أدق النتائج التي تتطابق مع المواصفات والدساتير الدولية.