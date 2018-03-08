هيئة الرياضة توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمحترفي الغولف

ماجد محمد(صدى):

وقعت الهيئة العامة للرياضة بالعاصمة لندن مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي لمحترفي الغولف بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية .

ويأتي توقيع الهيئة لمذكرة التفاهم ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،إلى المملكة المتحدة ، وفي إطار الجهود التطويرية الطموحة من الهيئة العامة للرياضة لتنظيم واستضافة المزيد من الفعاليات الرياضية العالمية لبحث سبل التعاون واستقطاب واستضافة أهم البطولات العالمية في رياضة الغولف التي ستقام ولأول مرة بالمملكة العربية السعودية.

ومثل توقيع المذكرة من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عب الله الاقتصادية ، فيما مثل الجانب الأوروبي الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لمحترفي الغولف كيث بيلي .

وشهدت المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع الماضية استضافة مجموعة مهمة من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية ، وذلك ضمن مساعي الهيئة العامة للرياضة لتنويع الأنشطة الرياضية وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، حيث استضافت المملكة في أواخر شهر ديسمبر 2017 بطولة الملك سلمان العالمية للشطرنج بحضور أبرز نجوم اللعبة في العالم، كما استضافت في فبراير 2018 بطولة سباق الأبطال للسيارات كأول بطولة دولية في رياضة المحركات بالمملكة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض وفاز فيها النجم السابق لسباقات “الفورمولا ون” ديفيد كولتهارد، كما ستحتضن صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة في شهر مايو المقبل المباراة الختامية لواحدة من أهم بطولات العالم في الملاكمة وهي بطولة أسطورة محمد علي كلاي.

الجدير بالذكر، أنه قد تم إعادة تشكيل اتحاد السعودي للغولف في نوفمبر الماضي برئاسة معالي الأستاذ ياسر الرميان ، وذلك ضمن الخطوات المتسارعة من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية السعودية في سبيل ارتقاء بعمل ونتائج الأنشطة الرياضية بما يتناغم مع الدعم الحكومي ورؤية المملكة 2030.

وتحتضن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ملعب و نادي الغولف (رويال غرينز) الذي يعد واحد من أحدث وأرقى ملاعب الغولف بالمنطقة، وقد حصد عدة جوائز دولية كأفضل مشروع سياحي رياضي على مستوى العالم، حيث يطل مباشرة على شاطي البحر الأحمر ويضم 18 حفرة تسديد بالإضافة إلى 72 مساراً بمجموع أطوال تزيد عن 6300 متر، وقد تم تصميمه بواسطة الشركة الأوروبية لصناعة الغولف ” EGD ” وتقوم شركة ” Troon ” على إدارتها وتشغيلها .

وعبر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تأتي ضمن مساعي الهيئة العامة للرياضة

لاستضافة أهم البطولات العالمية في الرياضات المحترفة، مؤكدا سموه أن الهيئة تسعى ضمن أهداف التحول الوطني إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة في المملكة إلى جانب العمل على تنويع أنشطة ومجالات الرياضية للمجتمع السعودي، حيث تعد هذه المذكرة خطوة هامة كأحد الرياضات العالمية الشهيرة إلى باقة الخيارات المتاحة للمتابعة والممارسة على مستوى الهواية والاحتراف .

من جهته عبر معالي رئيس الاتحاد السعودي للغولف الأستاذ ياسر الرميان عن سعادته بهذه الخطوة الهامة ، موضحا أن هذه الخطوة هي أولى خطوات اتحاد السعودي الجديد لإسهام في رفع نسبة ممارسي هذه الرياضة الشيقة، وسيتبعها بإذن الله مجموعة من المبادرات لإعداد جيل من متابعي وممارسي لعبة الغولف، وهي كذلك فرصة إثبات قدرة المملكة وشبابها على استضافة كبرى البطولات العالمية ” .

من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية فهد الرشيد : ” نشعر بالفخر واعتزاز بأن يكون نادي الغولف رويال غرينز والحائز على أبرز الجوائز العالمية في مجال السياحة والرياضة، جزءاً هاماً من مذكرة التفاهم .

وأضاف الرشيد: ” تم تصميم نادي الغولف رويال غرينز وفق أعلى وأرقى المعايير والمواصفات لاستضافة كبرى البطولات العالمية، إلا جانب احتوائه على مرافق مخصصة تمكن الجميع من التدريب واستمتاع بهذه الرياضة الممتعة .

وفي ذات السياق أبدى الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لمحترفي الغولف كيث بيلي عن حماسه بخطوة تنظيم أول بطولة عالمية للمحترفين بالمملكة العربية السعودية ، أملا من خلال هذه الخطوة إلى رفع درجة الاهتمام بهذه الرياضة لنشهد في المستقبل القريب مشاركة عدد من اللاعبين من السعودية على مستوى البطولات العالمية .