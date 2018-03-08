بالصور.. وصول القوات الأمريكية لبدء مناورات ” الصداقة 2018 “

واس(صدى):

اكتمل وصول القوات الأمريكية المشاركة في تمرين الصداقة 4 للأراضي السعودية بجميع أطقمها العسكرية والمعدات والآليات القتالية والفنية.

ويأتي هذا التمرين الذي يمتد لعدة أيّام في المنطقة الشمالية بهدف توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين الجانبين, كما يهدف لتوحيد إجراءات التخطيط المشترك, وتطوير عمليات القيادة والسيطرة في ميدان المعركة, والقتال في ظروف الحروب المختلفة وأساليب الحرب التقليدية وغير التقليدية, وباستخدام منظومة الأسلحة المشتركة.

وأكد مساعد مدير التمرين العميد الركن محمد بن عبدالله البقمي اكتمال جاهزية المشاركين وجاهزية المعدات والآليات من الجانبين السعودي والأمريكي لتنفيذ فعاليات التمرين حسب ما خطط لها مسبقاً.