بالصور.. أكثر الثقوب رعباً على وجه الأرض

نورة الشهري (صدى):

تحتوي الكرة الأرضية, على مجموعة من الثقوب المرعبة لا يعلم عنها البشر شيئاً, لذلك تشكل أحد الألغاز الغامضة التي لا يجد لها العلم الحديث تفسيراً مقنعاً ونهائياً, وإليكم أغرب 10 ثقوب وأكثرها رعباً على وجه الأرض.

1-ثقب جواتيمالا سيتي

ظل السكان يسمعون اصواتاً غريبة صادرة من تحت اقدامهم, ولم يفهموا من اين تأتي تلك الأصوات حتى وقعت الحادثة في فبراير عام 2007, حيث انهارت الأرض بشكل مفاجئ, لتتشكل حفرة دائرية وصل عرضها إلى 18 متر, وعمقها حوالي 90 متر لتبتلع مبنى بأكمله.

2-ثقب العملاقة بالسعودية

ظهرت العديد من الثقوب بشمال المملكة بالقرب من منطقة حائل, كما إنها عُرفت بإسم ” الوجاج ” , واستدعى ظهور هذه الثقوب اهتمام العلماء وتوجهوا إليها لدراستها وتقديم تحليلاتهم لتفسير وجودها, يذكر أن هذه الثقوب تنبعث منها رائحة الكبريت, وهي كبيرة جدا, بحيث يصعب تصديق أن تكون من فعل البشر, ويرجع تفسيرها عند بعض العلماء بأن تكوينها جاء نتيجة لبعض العوامل الطبيعية, أما عن أقوال المواطنين الذين يقولون إنها قد تكون ابار قديمة, حيث تجري المياه على عمق كبير في المنطقة وهذا يفسر أيضاً الهواء البارد الذي يخرج من تلك الحفر العملاقة, اما البعض الآخر يؤكدون أن هذه الحفر من عمل الجن والشياطين.

3-ثقب بيريزنيكي

يقع في روسيا بدأ في الظهور عام 1986, ومايزال مستمراً في الإرتفاع حتى وقتنا هذا, حيث وصل طوله حوالي 80 متر, وعرضه 40 متر, وعمق 200 متر, تحت سطع الماء, ويعد ثاني اكبر ثقب في العالم.

4-ثقب الشيطان

حدث انهيار ارضي في ولاية تيكساس الامريكية, أدى لظهور هذا الثقب الذي يبلغ عمقه اكثر من 43 متر, وتبلغ مساحه فتحته 15 متراً, أطلق عليه السكان اسم ” ثقب الشيطان ” , حيث يسكنه مئات من الخفافيش المرعبة والتي تعيش بداخله بداية من فصل الربيع وحتى أوائل فصل الخريف.

5-ثقب فلوريدا أمريكا

حفره ضخمة ظهرت فجأة في المكان الذي كان ينام فيه رجل في ال37 من عمره يدعي جيفرى بوش ولم يتم العثور علي جثة الرجل حتى الآن ويبلغ عمقها 18 مترا، ويذكر أن الحكومة الأقليمية مؤخرا قامت بحظر السكن في المنزلين المجاورين لمكان وقوع الحدث.

6-هوية نجم عمان

ثقبا كبيرا ممتلئ بالماء الأزرق الخلاب, صناعة نيزك مرسل من السماء ” تلك هي الرواية المتداولة بين سكان ولاية قريات بسلطنة عمان عن الحفرة العميقه ذات المياه الزرقاء الخلابة، ويروي أنها نشأت منذ عشرات السنين نتيجة سقوط نيزك فكونت هذه البحيرة وتحولت إلي أحد المزارات السياحية في عمان ويبلغ قطره حوالي 50 متر.

7-ساريساريناما فنزويلا

لا يزال هذا الثقب محتفظ بغموضه حتي الآن ويبلغ ميحطها 350 مترًا كما يبلغ عمقها أيضًا 350 مترًا، وتحتوي على عدد من الحيوانات والنباتات والتي لا مثيل لها على وجه الأرض.

8-منخفض القطارة مصر:

يعتبر منخفض القطارة الموجود فى الصحراء الغربية هو أخطر ” ثقب طبيعي ” على وجه الأرض بحجم يصل إلى 80 كيلو متر وعرض 120 كم وبعمق يصل إلى 134 مترا تحت سطح الماء ويخطط العلماء لضخ 360 مليون دولار من أجل المنخفض لاستخدام قوته في إستخراج الطاقة.

9-الثقب الاسود جزيره اندروس

وذلك بسبب التأثير الذي يمارسه على لون المياه, إذ تبدو سوداء, وتعلوه طبقة من البيكتريا السامة مما يجعل امر السباحة خطرا حقيقيا.

10-فوهة الشيطان تكساس

عمقها حوالي 350 قدم وهي موطن لملايين من الخفافيش المكسيكية حرة الذيل, إنه مشهد مخيف عندما تخرج هذه الملايين من مدخل الفوهة.