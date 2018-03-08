بالفيديو.. الأذان الذي أبكى قلوب المسلمين بعد إذاعته على الهواء
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، يحيي ذكرى أول أذان يتم نقله على الهواء ، من داخل المسجد النبوي الشريف .
وقد أثر هذا الأذان في قلوب المسلمين عندما أبكاهم فور سماعه ، عام 1373 هـ ، بصوت الشيخ عبدالعزيز البخاري رحمه الله .
أول أذان يتم نقله على الهواء من رحاب المسجد النبوي الشريف ..
الأذان الذي أبكى المسلمين بصوت الشيخ عبدالعزيز البخاري رحمه الله عام 1373هـ pic.twitter.com/i5u5bAsqm0
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) ٨ مارس، ٢٠١٨
ابو محمد[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة
أيام زمان باب الكومه محلات المواد الغذائية جمله كان الناس تتصل على المحلات تلفون أبو ارقام الي تلف فيه يمن ويسار ويطلب رز وسكر وزيت وتوصل لا باب البيت مكان في سيارات بكثره وحياه كانت حلوه وكان اخر اليل يقفل المحل في القماش وذكريات حي بني معاوية والاعمدة والزوار بكثره عند الحرم وذكريات كثيره
ابو محمد[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة
وبعدين انتقل محلات الجملة الي سوق الخضار المركزي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43674 ] نشر منذ 8 دقائق
الله اكبر اللكر لا إله إلا الله ..
,, الله يرحمه ,, صوت عذب شجي ,,