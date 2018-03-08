بالفيديو.. الأذان الذي أبكى قلوب المسلمين بعد إذاعته على الهواء

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، يحيي ذكرى أول أذان يتم نقله على الهواء ، من داخل المسجد النبوي الشريف .

وقد أثر هذا الأذان في قلوب المسلمين عندما أبكاهم فور سماعه ، عام 1373 هـ ، بصوت الشيخ عبدالعزيز البخاري رحمه الله .