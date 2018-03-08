بالصور.. 120 ألف زائر لمهرجان ربيع النوارية بمكة

سعيد العجل تصوير / عبدالرحمن برقاوي (صدى):

تستمر فعاليات مهرجان ربيع النوارية 3 بمواقف حجز السيارات بالنوارية بمكة الذي تنفذه جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والخدمات الاجتماعية والثقافية بأمانة العاصمة المقدسة بنجاح منقطع النظير حيث يستضيف مسرح المهرجان الذي تنوعت برامجه بين الاناشيد والمسابقات.

وقال مدير المهرجان صالح العتيبي ان ادارة المهرجان تحرص علي تنويع برامجه التي تناسب جو الاسرة كاملة حيث يبدأ البرنامج من 5 عصرا إلي 12 مساءا وسيستمر يوميا حتى شهر رجب القادم بفقراته العديدة المنوعة والمختلفة والمشوقة يوما عن سابقه، ويحفل المهرجان طوال الاسبوع على العديد من الجوائز والهدايا والمفاجأت للزوار.

وأضاف صالح إلى أن خيمة المهرجان التسويقية تبدأ فعالياتها في الخامسة عصر وحتى الثانية عشر مساءا وتحفل بالعديد من الشركات والمؤسسات بالإضافة للأسر المنتجة الذي يدعمهم المهرجان حيث تشهد أجنحتهم في الخيمة الرسمية منافسات كبيرة للزوار والزائرات لتقديم أفضل المنتجات وللفوز بالجوائز المخصصة لهم من قبل إدارة المهرجان يوميا وأسبوعيا.

وتهتم الخيمة التسويقية بالمهرجان بكل ما يخص الأسرة من ملابس وفساتين وعبايات واكسسورات ومجوهرات، وعطورات ومستحضرات التجميل، ومنتجات الصحة والجمال والعناية بالبشرة، والمفروشات، وشركات تقديم المأكولات والمطاعم الفاخرة.

كما أن هناك حملة إعلانية وإعلامية واسعة النطاق تقدمها ادارة المهرجان لتصل معلومات المهرجان وفعالياته لكل اها مكة وضواحيها، حيث يقدر عدد الزوار في ايام الخميس والجمعة والسبت لأكثر من ٨،٠٠٠ زائر ليصل العدد أكثر من ١٢٠،٠٠٠ ألف زائر في المهرجان خلال الفترة الماضية.

