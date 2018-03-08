الرعاية الاجتماعية بمكة تستقبل طالبات الكلية التقنية للبنات

نايف السالم(صدى):

استقبلت دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة يوم الخميس الموافق20/6/1439 طالبات من الكلية التقنية للبنات بمكة المكرمة (قسم التجميل).

تهدف الزيارة الى إدخال السعادة لنفوس المسنات عن طريق تبادل الحوار والقصص الجميلة في سابق الزمان فيما بينهم.

تخللت الزيارة بعض البرامج الترفيهية والثقافية والتي شارك فيها المسنات طالبات الكلية في جو مفعم بالسعادة والسرور.

ختاماً قدمن الطالبات الهدايا التذكارية شاكرين حسن الاستقبال من قِبل دار الرعاية الاجتماعية بمكة.

