مدرب يوفنتوس قلق من مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

نواف السالم(صدى):

أعرب المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي ، المدرب ماسيمليانو أليجري ، عن تخوفه من مواجهة نظيره برشلونة الإسباني ، خلال دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وأشار ” أليجري ” خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس ، إلى أنه لا يتمنى مواجهة الفريق الإسباني ، قائلًا ” ىعندما أواجه برشلونة أودع دوري الأبطال ، لا أتمنى مواجهة البارسا وهذا يكفي بالنسبة لي ” .

وأوضح المدرب الإيطالي ، أن كلًا من برشلونة وريال مدريد ، مرشحان بقوة لحصد لقب دوري الأبطال ، هذا العام ، إلى جانب بايرن ميونخ الألماني .