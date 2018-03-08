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مدرب يوفنتوس قلق من مواجهة برشلونة في دوري الأبطال

مدرب يوفنتوس قلق من مواجهة برشلونة في دوري الأبطال
نواف السالم(صدى):

أعرب المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي ، المدرب ماسيمليانو أليجري ، عن تخوفه من مواجهة نظيره برشلونة الإسباني ، خلال دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وأشار ” أليجري ” خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس ، إلى أنه لا يتمنى مواجهة الفريق الإسباني ، قائلًا ” ىعندما أواجه برشلونة أودع دوري الأبطال ، لا أتمنى مواجهة البارسا وهذا يكفي بالنسبة لي ” .

وأوضح المدرب الإيطالي ، أن كلًا من برشلونة وريال مدريد ، مرشحان بقوة لحصد لقب دوري الأبطال ، هذا العام ، إلى جانب بايرن ميونخ الألماني .

 


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