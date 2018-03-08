تفاصيل التحويلات والأعمال على طريق مكة – المدينة

نايف السالم(صدى):

أكدت إدارة مرور مكة المكرمة ممثلة بشعبة السلامة المرورية ، اليوم الخميس ، إنه سيتم تحويل طريق مكة – المدينة السريع ، وذلك بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة .

وأشارت إدارة المرور ، غلى أنه سيتم تحويل الطريق القادم من مكة باتجاه المدينة ، إلى الطريق المعاكس بالصعود أعلى جسر التوارية ، وتتم العودة إلى الطريق الرئيسي المتجه إلى المدينة ، بعد الجسر مباشرةً بطول 1200 متر تقريبًا .

وأوضحت الإدارة ، أنها ستحول القادم من طريق المدينة نحو مكة المكرمة ، إلى طريق الخدمة أسفل الجسر ، للاستمرارية إلى ما بعد الجسر ، ومن ثم التقائه بالطريق الرئيسي المتجه إلى مكة ، بطول حوالي 1300 متر .

وأضافت إدارة المرور ، أنه سيتم عمل دوران للقادم من المدينة ، نحو مكة ، ويرغب في الرجوع باتجاه المدينة أمام مستشفى باشراحيل .

ولفتت ، إلى ان العمل بمراحل تحويل الحركة ، سيبدأ اليوم الخميس ، لينتهي يوم غد الجمعة ، مشددة على ضرورة اتباع اللوحات الإرشادية المتواجدة بمنطقة العمل .