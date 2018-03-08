صورة أستاذ جامعي يحمل طفلاً بالمحاضرة تسرق القلوب

بيروت(صدى):

تناقل عدد كبير من اللبنانيين الصور التي نشرها الأستاذ ” حسن شمص ” على حسابه على فيسبوك الأربعاء، حيث كان الأستاذ الجامعي يحمل طفلاً خلال محاضرة في إحدى الجامعات في لبنان، وكان للصورة تأثير كبير على قلوب العديد من اللبنانيين، لا سيما الجنس اللطيف., ويبدو أن الطفل، أعجبه حضن الأستاذ الجامعي، فنام ملء جفونه.

وكتب حسن شمص على حسابه على فيسبوك معلقاً على الصورة، وموضحاً أن طالبة في صف الماجستير اصطحبت طفلها معها إلى الصف، وبدأ الأخير بالبكاء، فما كان من الأستاذ الشاب إلا أن حمله محاولاً تهدئته لكي يتمكن الطلاب من التركيز.

وعلق حسن قائلاً: ” كانت إحدى أجمل المحاضرات ” , وأضاف: ” أنا متأكد أن الطفل استوعب كثيراً الدرس، كان قريباً جداً من الأستاذ ” .