” الانضباط والأخلاق ” تصدر 6 قرارات

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة ، مساء اليوم الخميس ، 6 قرارات ؛ حيث ألزمت الأمين العام لنادي الفيصلي مساعد المويس ، بدفع غرامة مالية تقدر بـ 20 ألف ريال ، بسبب تواجده على أرض الملعب ، رغم عدم تسجيل اسمه في الكشف الرسمي للمباراة ، أمام القادسية ، خلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وألزمت اللجنة ، لاعب الهلال عمر خربين ، بدفع غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال ، لتواجده على أرض الملعب ، على الرغم من عدم تسجيل اسمه في كشف المباراة الرسمي ، أمام الفيصلي ، خلال بطولة دوري المحترفين .

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق ، إلزام مساعد الأمين العام للهلال ن فهد الحميدي ، بدفع غرامة مالية تصل إلى 30 ألغ ريال ، بعد تواجده على أرض الملعب ، بالرغم من عدم تواجد اسمه في الكشف الرسمي لمباراة الفريق أمام الفيصلي ، وذلك للمرة الثانية ، خلال بطولة دوري المحترفين .

وعاقبت اللجنة ، لاعب الهلال فيصل درويش ، بدفع غرامة مالية تصل إلى 30 ألف ريال ، لتواجده على أرض الملعب ، بالرغم من عدم تسجيل اسمه في كشف المباراة الرسمي للمرة الثانية ، خلال مواجهة الفريق للفيصلي في دوري المحترفين .

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق ، عضو شرف نادي القادسية محمد الرتوعي ، بدفع غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال ، لتواجده في أرض الملعب دون تسجيل اسمه بالكشف الرسمي للمباراة ، أمام الفيصلي ، خلال بطولة كأس الملك .

وطالبت اللجنة ، مدير الاحتراف بنادي القادسية ، خالد الجحدلي ، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، لتواجده على أرض الملعب دون تسجيل اسمه بالكشف الرسمي للمباراة ، أمام الفيصلي ، ضمن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .