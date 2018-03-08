بالصور.. رجل جائع يذبح كلبا ليأكل لحمه

كاراكاس(صدى):

أقدم رجل فنزويلي ، إلى حيلة مروعة ، لتسليط الضوء على الحالة الأقتصادية الصعبة التي تمر بها بلاده .

حيث قام الرجل بذبح كلب في الشارع وتناول لحمه ، في منطقة تحيط به القمامة بها .

ومن جانبها استخدمت وسائل الإعلام المحلية اللقطات المروعة التي وقعت في منطقة لوس غوايوس في محاولة لتسليط الضوء على أزمة الغذاء التي تعاني منها البلاد، حيث ألقى المواطنون باللوم على الإدارة المالية للرئيس نيكولا مادورو ونظامه.