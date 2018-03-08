بالفيديو.. تركي آل الشيخ يسترجع ذكريات الماضي

ماجد محمد(صدى):

استرجع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، ذكريات الماضي، بنشر عدة مقاطع فيديو من أيام الزمن الجميل.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ذكريات ” تعليقاً على مقطع فيديو لسباق الماراثون الدولي الذي جرى بالرياض في شهر شعبان عام 1410هـ، أي ما يقرب من 30 سنة.

كما أن مقطع الفيديو تضمن إعلان شركة ألبان, تحمل منتجاتها شعار نادي الهلال باسم ” لبن الهلال ” ، حيث أظهر الإعلان جماهير الهلال وهي تتفاعل من المدرجات مع هدف للهلال في إحدى مبارياته بشرب اللبن دعماً للنادي.