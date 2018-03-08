حقوق الإنسان: المملكة أصدرت التشريعات التي تمتع المرأة بحقوقها

علي القحطاني (صدى):

قالت هيئة حقوق الإنسان، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات وأصدرت العديد من التشريعات بهدف معالجة بعض التحديات وتعزيز تمتع المرأة بحقوقها التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية في المملكة والصكوك الدولية التي أصبحت المملكة طرفا فيها.

وأضافت الهيئة: المملكة تجاوزت سن التشريعات إلى العمل على تصحيح بعض المفاهيم والتصورات الخاطئة التي قد تمثل عائقاً يحول دون تمكين المرأة، إضافة إلى ما تم اتخاذه من تدابير في مجال التوعية بحقوق الإنسان والتربية عليها.

وتابعت : يحتفل العالم في الثامن من شهر مارس من كل عام بـ ” اليوم العالمي للمرأة ” ، ويأتي هذا اليوم والمرأة السعودية تحظى بمكانة عالية بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين.

وتابعت: المملكة ماضية قدما في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة، وضمان تمتعها بجميع حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية وحمتها الأنظمة المرعية.