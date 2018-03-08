التجارة: ضبط 6 ملايين منتج مقلد ومغشوش خلال شهرين فقط

عادل الحربي (صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار خلال شهر ” يناير ” و ” فبراير ” 2018 نحو 6 ملايين منتج مقلد ومغشوش.

وحرر مراقبو ” التجارة ” 4 آلاف مخالفة فورية على المنشآت التجارية، فيما أحيلت 212 قضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين ومن ثم الإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار العقوبات بحقهم.

ونفذت الوزارة خلال الفترة نفسها أكثر من 12 ألف جولة تفتيشية شملت المستودعات والأسواق التجارية ومنافذ البيع، بالإضافة إلى محطات الوقود ومنافذ بيع الغاز في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمال تلك المنشآت حماية وحفظاً لحقوق المستهلكين.

وتلقت ” التجارة ” في الشهرين الماضيين 129 ألف بلاغ، وردت للوزارة عبر هاتف مركز البلاغات على الرقم ” 1900 ” وتطبيق ” بلاغ تجاري ” والموقع الإلكتروني للوزارة.

واشتملت المنتجات المخالفة التي ضبطتها الوزارة خلال ” يناير ” و ” فبراير ” الماضي على 3 ملايين منتج كهربائي مقلد، و400 ألف مستحضر تجميلي مقلد، و42 ألف مستحضر تجميلي مخالف يتم ترويجها في موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” ، بالإضافة الى 120 ألف منتج مقلد لهواتف متنقلة واكسسوارات، كما تم ضبط 26 ألف عبوة ” فكس ” مغشوش، و17 طن عسل مجهول المصدر.