” مدني حائل ” يؤكد متابعته لبئر سد البار المهجور
أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل ، المقدم نافع الحربي ، أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل ، بشأن وجود بئر مهجور قرب سد البار ، بشمال غرب قرية الودي ، يتم متابعته من قبل الجهات المعنية .
وأشار ” الحربي ” إلى أنه تم تمرير البلاغ إلى الجهات المختصة ، لتتولى مهمة درء خطورته ، وتحقيق السلامة .
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو وثقه مواطن، يوضح فيه عثوره على بئر بالقرب من إحدى المزارع القريبة من منطقة سد البار .
سلوى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة
جزاء الله من نشر مقطع الفديو خيرا وبارك الله فيه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43674 ] نشر منذ 35 دقيقة
جزاه الله خير ,,