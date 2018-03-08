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” مدني حائل ” يؤكد متابعته لبئر سد البار المهجور

” مدني حائل ” يؤكد متابعته لبئر سد البار المهجور
علي العنزي(صدى):

أكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل ، المقدم نافع الحربي ، أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل ، بشأن وجود بئر مهجور قرب سد البار ، بشمال غرب قرية الودي ، يتم متابعته من قبل الجهات المعنية .

وأشار ” الحربي ” إلى أنه تم تمرير البلاغ إلى الجهات المختصة ، لتتولى مهمة درء خطورته ، وتحقيق السلامة .

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت مقطع فيديو وثقه مواطن، يوضح فيه عثوره على بئر بالقرب من إحدى المزارع القريبة من منطقة سد البار .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 55 دقيقة

جزاء الله من نشر مقطع الفديو خيرا وبارك الله فيه

[ عدد التعليقات: 43674 ] نشر منذ 35 دقيقة

جزاه الله خير ,,

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