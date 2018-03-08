تعرف على مدرب الشباب الجديد

نواف السالم(صدى):

عُين المدرب, خالد القروني, مدربًا مؤقتًا لنادي الشباب حتى نهاية الموسم الحالي وذلك بعد رحيل المدرب جوزيه كارينيو, جاء هذا بعد قرار مجلس إدارة نادي الشباب السعودي اليوم بإقالة المدرب ” كارينيو ” بعد الخسارة من نادي النصر بالأمس في الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

هو خالد عبد الرحمن إبراهيم القروني والذي وُلد في عام 1960 في مدينة الرياض ولعب مع نادي الرياض كلاعب وسط لمدة 13 عامًا حيث وصل إلى الفريق الأول, كما أن ” القروني ” إعتزل في عام 1991 وهو يبلغ من العمر 31 عامًا ورغم أنه كان لا يزال يملك القدرة على الاستمرار في الملاعب، لكنه فضل العتزال والإتجاه إلى التدريب، حيث نال منصب مساعد المدرب وهو لاعب لنادي الرياض في عام 1990.

تسلم خالد القروني تدريب نادي الرياض للمرة الأولى في عام 1992 ونجح مع الفريق بالبقاء في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما كان النادي مهددًا بالهبوط, وفي عام 1998 تولى القروني مجددًا تدريب نادي الرياض وظل معه لمدة عام واستقال بعد ذلك لسوء النتائج ورحل لتدريب نادي الطائي.

وكانت أفضل تجربة تدريبية لخالد القروني هي تدريب نادي الوحدة في عام 2003، حيث قاده للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين وسبق له تدريب أندية ” النصر والاتحاد والقادسية والطائي والحزم ” .

يذكر أنه حقق كمدرب العديد من الإنجازات حيث فاز بلقب السوبر السعودي المصري في عام 2003 مع نادي الاتحاد، وكان وصيف كأس ولي العهد مع نادي الرياض في عام 1998، ووصل إلى كأس العالم للشباب مع منتخب السعودية في عام 2011.