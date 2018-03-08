العقيل: كارينيو غير قادر على تقديم أي شيء لـ ” الشباب “

نواف السالم(صدى):

قال رئيس نادي الشباب أحمد العقيل أنه بعد لقاء النصر أمس الأربعاء، وصلنا إلى قناعة أن كارينيو غير قادر على تقديم أي شيء لفريق الشباب.

وأضاف: كارينيو مدرب ممتاز جداً، لكن اللاعبين توقفوا عن الاستفادة الفنية منه، وقد توصلنا لنقطة حيث لا طرف يستفيد من الآخر، لا المدرب ولا اللاعبين نفسهم و أصبح لاعبو الشباب يأتون للتمرين ويبدؤون المباريات بدافعية أقل، وكأنهم يريدون مدرب آخر ليكمل موسم الفريق بشكل جديد وبنفَس جديد.

وتابع : اتفق الجميع في الشباب على أن الأفضل لانتشال الفريق من الحالة النفسية التي يمر بها أن تتم إقالة كارينيو، رغم أنه كان جيدًا مع الفريق، لكن لم يكن هناك توفيق، وتتحمل الإدارة بعض الشيء كالأمور المالية والإدارية.