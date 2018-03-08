تفاصيل مباريات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تنطلق غدًا الجمعة ، أولى مباريات الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين ، بلقاء أحد والرائد ، ومواجهة القادسية أمام الأهلي ، والاتفاق في مواجهة الهلال .

وتستكمل الجولة بقية مبارياتها ، مساء بعد غد السبت ،الموافق 10 مارس الجاري ، بـ 4 مباريات ، حيث يواجه الفيصلي نظيره الفتح ، ويلتقي التعاون بالباطن ، فيما يلعب الشباب أمام الفيحاء ، ويواجه الاتحاد نظيره النصر .