  • الخميس 8

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. تفاصيل مباريات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين

تفاصيل مباريات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين

تفاصيل مباريات الجولة الـ 24 من دوري المحترفين
ماجد محمد(صدى):

تنطلق غدًا الجمعة ، أولى مباريات الجولة الـ 24 من بطولة دوري المحترفين ، بلقاء أحد والرائد ، ومواجهة القادسية أمام الأهلي ، والاتفاق في مواجهة الهلال .

وتستكمل الجولة بقية مبارياتها ، مساء بعد غد السبت ،الموافق 10 مارس الجاري ، بـ 4 مباريات ، حيث يواجه الفيصلي نظيره الفتح ، ويلتقي التعاون بالباطن ، فيما يلعب الشباب أمام الفيحاء ، ويواجه الاتحاد نظيره النصر .


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45 ] نشر منذ 48 دقيقة

بالتوفيق لاحد والرائد والباطن والقادسية
ومانشستر وليفربول وريال مدريد وبرشلونه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *