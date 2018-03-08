ولي العهد يلتقي تيريزا ماي على مأدبة عشاء

نايف السالم(صدى):

يتوجه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، لزيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ، حيث يلتقي بها على مأدبة عشاء ، مساء اليوم الخميس .

ويستقبل سمو ولي العهد ، مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني ، والذين من بينهم أصدقاء للسعودية ورؤساء لجان الدفاع ، والعلاقات الخارجية ، فضلًا عن مسؤولين بالمخابرات والأمن .

ويلتقي سمو الأمير محمد بن سلمان ، مع بعض المسؤولين ورجال الأعمال في لندن ، لتوقيع اتفاقيات ثنائية واستثمار شركات بريطانية في السعودية .