بالصور.. تنافس 3 سيارات متعددة الاستخدامات في نهائيات معرض جنيف

جنيف(صدى):

كشفت منظمة سيارة العاك العالمية عن ثلاثة من المتأهلين للتصفيات النهائية في معرض جنيف للسيارات.

وفي فئة سيارة العام العالمية، فإن لجنة من 82 صحفيا في مجال السيارات سيختارون بين مازدا CX-5، ورانج روفر فيلار وفولفو XC60. ومن المرجح أن يكون سباقا متقارباً في النتائج، ولكن XC60 قد يكون لها افضلية أكبر حيث أنها حصلت مؤخرا على لقب سيارة العام متعددة الاستخدامات في أمريكا الشمالية لعام 2018.

والمنافسة الأخرى المثيرة للاهتمام هي معركة لقب سيارات العام الفاخرة العالمية, وتضمن مجموعة فولكس فاجن الفوز في هذه الفئة حيث أن المرشحين الثلاثة هم أودي A8 وبورشة كايين وبورشة باناميرا. أما المنافسة على لقب سيارة العام العالمية للأداء فستكون بين BMW M5 وهوندا سيفيك Type-Rو لكزس LC500. و M5 لديها الأفضلية في المنافسة من حيث قوة السيارة ولكن لجنة التحكيم يمكن أن تتأثر بالأسعار المعقولة نسبيا لسيارة هوندا.

أما جائزة سيارة العام الحضرية العالمية فستكون في منافسة بين فورد فييستا، سوزوكي سويفت أو فولكس فاجن بولو. وبالمثل، فالمنافسة على لقب سيارة العام الخضراء سيكون بين BMW 530e iPerformance ، كرايسلر باسيفيكا هايبرد أو نيسان ليف.

أما الفئة الأخيرة في المنافسات فستكون خاصة بتصميم السيارات العالمية وستتنافس فيها لكزس LC 500، رانج روفر فيلار وفولفو XC60. وسيتم الإعلان عن الفائزين في معرض نيويورك للسيارات في 28 مارس.

