بالفيديو والصور.. أول سيارة طائرة في العالم

متابعات(صدى):

تستخدم PAL-V Liberty معرض جنيف للسيارات لتقديم ما ادعت أنه أول سيارة طائرة في العالم في صورة الإنتاج. ووصفت السيارة بأنها ” طفرة تاريخية في تطور السيارات الطائرة ” ، وهي سيارة ذات ثلاث عجلات يمكن تحويلها إلى جيروكوبتر في حوالي 5 إلى 10 دقائق. ولم تفصح الشركة عن المواصفات التفصيلية ولكنها أكدت أن النموذج يستخدم محركين من محركات الطائرات روتاكس وقد تم تصميمه لتلبية مواصفات المركبات والطائرات في أوروبا وكذلك في الولايات المتحدة.

وبعد الكشف عنها في جنيف، ستمر السيارة الطائرة بالمرحلة الأخيرة من عملية إصدار الشهادات وتتوقع الشركة أن يتم الانتهاء منه في عام 2019 وسيتم بعد ذلك اعتماد النموذج بالكامل. وقد تم تطوير السيارة الطائرة لمدة عشر سنوات على الأقل وقد خضع هذا النموذج لاختبارات القيادة قبل بدء اختبار الطيران في عام 2011.

وقال روبرت دينجيمانز، الرئيس التنفيذي لشركة PAL-V في بيان له: ” إن نموذج الإنتاج هو بمثابة لحظة الحقيقة، حيث أن جميع الشهادات المطلوبة للتسويق سيتم منحها على أساس نموذج الإنتاج هذا ” .

وأضاف أن هذه هي ” النقطة المحورية التي تفصلهم عن هذا الحلم ” .

ومن المتوقع أن تكلف السيارة الطائرة قرابة 399.000 دولار، وتقبل الشركة الحجوزات مقابل 2500 دولار. ومع ذلك، فإن العملاء الذين يرغبون في الحصول على سيارة تحلق في أقرب وقت ممكن سيضطرون إلى اختيار Liberty Pioneer Edition التي من المتوقع أن تحمل سعر 599.000 دولار، ومن المقرر أن يكون النموذج بتفاصيل خارجية حصرية، فضلا عن المقصورة الداخلية المصنوعة يدويا مع مواد ذات مستوى متميز ” .



