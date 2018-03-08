بالصور.. مدير تعليم الرياض يتفقد سير العملية التعليمية في رماح

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

قام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي اليوم الخميس بزيارة تفقدية لمحافظة رماح لمتابعة سير العملية التعليمية والمشروعات التعليمية بالمحافظة يرافقه في الزيارة مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري ومدير المباني المهندس سليمان العلوي وأمين إدارات التعليم الأستاذ ورثان الورثان ومدير الإعلام التربوي الأستاذ علي الغامدي .

وبدأت الزيارة بمكتب التعليم برماح وكان في إستقبالهم مدير المكتب الأستاذ سعود السبيعي ومنسوبي المكتب ثم قام بعدها بزيارة لمدرسة قيس بن سعد الإبتدائية والتقى بقائد المدرسة الأستاذ فهد الذويب ومنسوبي المدرسة وقام بجولة داخل المدرسة، بعدها قام بزيارة‏ لمدرسة فرسان رماح الأهلية والتقى بقائد المدرسة الأستاذ مسفر القحطاني ومنسوبي المدرسة والطلاب بعدها قام الوهيبي بزيارة لمحافظ محافظة رماح الأستاذ فهد المسعود حيث عقد معه اجتماعاً بحضور مسؤولي تعليم الرياض وأعضاء المجلس البلدي حيث تم مناقشة أبرز احتياجات المحافظة في النطاق التعليمي .

ثم قام المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بعقد لقاء مع ‏المشرفين التربويين وقادة المدارس بقطاع رماح حيث شكرهم على جهودهم مؤكداً لهم عظم المسؤولية الملقاة عليهم من ولاة الأمر في خدمة المحافظة بعدها استقبل استفساراتهم .

وبعد نهاية الجولة قام بتفقد المشاريع التعليمية المنفذة في المحافظة.

وفي نهاية الجولة أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي أن الجولة تأتي في إطار تفقد سير العملية التعليمية في المحافظة والإطلاع على احتياجاتها وإيجاد الحلول لها مقدماً شكره لمحافظ محافظة رماح ولمدير مكتب التعليم ومنسوبي التعليم ولقادة المدارس على ما شاهده في المدارس المزارة حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهد في خدمة ابنائنا وبناتنا الطالبات من خلال إعداد جيل يبني وطنه مستقبلاً.

