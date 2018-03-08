بالصور.. مدير عام صحة تبوك يفتتح 3 عيادات تخصصية بمستشفى ضباء

سعيد العجل(صدى):

افتتح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح اليوم الخميس بحضور مشرف القطاع مدير مستشفى ضباء الدكتور ابراهيم بن مصطفى هجان ثلاثة عيادات تخصصية جديدة بمستشفى ضباء وهي عيادة الكشف المبكر لسرطان الثدي وعيادة العقم وعيادة التغذية العلاجية، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها صحة تبوك في توفير خدمات طبيبة تخصصية للمرضى في مستشفيات المنطقة، ودعمها بالكوادر الطبية والفنية المتخصصة، في سبيل توفير الخدمة العلاجية للمرضى والمراجعين في اماكن اقامتهم مما يغنيهم عن السفر الى المستشفيات المرجعية الخارجية.

وأعرب الدكتور الغامدي عن شكره لادارة ومنسوبي المستشفى على جهودهم في سرعة افتتاح وتشغيل هذه العيادات.

وفي سياق متصل قام الدكتور الغامدي بتدشين المعرض التوعوي الذي ينظمه المستشفى بمناسبة اليوم العالمي للكلى حيث اطلع على ما يضمه المعرض من أعمال توعوية تبين اهمية دور الكلى في جسم الانسان وطرق المحافظة عليها .

بعد ذلك قام الغامدي بزيارة المواطن احمد بن ناصر الحويطي الذي يرقد في المستشفى اثر تعرضه لحريق في جسمه بعد ان انقذ محطة وقود من الحريق حيث اطمأن على حالته الصحية , مشيدا في الوقت نفسه بالعمل البطولي والانساني الذي قام به، كما زار عدد من المرضى المنومين في المستشفى واطمأن على حالتهم الصحية.

بعد ذلك تفقد سير العمل في عدد من أقسام المستشفى وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى وتقديم لهم خدمة صحية ذات جودة .

